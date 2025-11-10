Подмосковные бобслеисты завоевали три медали в финале Кубка России

10 ноября 2025, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финальных испытаниях Кубка России по бобслею и скелетону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Снежана Трофимец и Нина Клименко: они стали лучшими в заездах женских двухместных экипажей. Золотую награду также взял квартет подмосковных спортсменов в соревнованиях четырехместных мужских экипажей.





«За Подмосковье выступали Павел Травкин, Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов», — говорится в сообщении.