Подмосковные бобслеисты завоевали три медали в финале Кубка России
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финальных испытаниях Кубка России по бобслею и скелетону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Снежана Трофимец и Нина Клименко: они стали лучшими в заездах женских двухместных экипажей. Золотую награду также взял квартет подмосковных спортсменов в соревнованиях четырехместных мужских экипажей.
«За Подмосковье выступали Павел Травкин, Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзу в заездах мужских четвёрок завоевали подмосковные бобслеисты Даниил Кулешов и Данила Курилин, выступавшие в одном экипаже с представителями Красноярского и Краснодарского краёв.
Ранее сообщалось, что на старте Кубка России бобслеисты Московской области выиграли золотую и бронзовую медали.