Достижения.рф

Подмосковный стрелок Антон Аристархов завоевал «бронзу» на чемпионате в Египте

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Каире спортсмен из Ногинска Антон Аристархов стал бронзовым призёром чемпионата мира по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.



Многократный чемпион Европы и призёр мировых первенств Антон Аристархов набрал 556 очков в стрельбе из пистолета с 50 метров и занял третье место. Победу в этой дисциплине одержал индиец Равиндел Сингх (569 очков), «серебро» завоевал спортсмен из Южной Кореи Ким Чон Ен (556 очков).

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
Для Антона это уже вторая медаль чемпионата мира и одно из самых значимых достижений в спортивной карьере. На его счету уже есть семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Последний раз российские стрелки участвовали в чемпионате мира в 2018 году в Чханвоне (Южная Корея), где сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0