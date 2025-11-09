Подмосковный стрелок Антон Аристархов завоевал «бронзу» на чемпионате в Египте

09 ноября 2025, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Каире спортсмен из Ногинска Антон Аристархов стал бронзовым призёром чемпионата мира по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.