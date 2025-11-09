Подмосковный стрелок Антон Аристархов завоевал «бронзу» на чемпионате в Египте
В Каире спортсмен из Ногинска Антон Аристархов стал бронзовым призёром чемпионата мира по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Многократный чемпион Европы и призёр мировых первенств Антон Аристархов набрал 556 очков в стрельбе из пистолета с 50 метров и занял третье место. Победу в этой дисциплине одержал индиец Равиндел Сингх (569 очков), «серебро» завоевал спортсмен из Южной Кореи Ким Чон Ен (556 очков).
Для Антона это уже вторая медаль чемпионата мира и одно из самых значимых достижений в спортивной карьере. На его счету уже есть семь золотых медалей чемпионатов Европы.
Последний раз российские стрелки участвовали в чемпионате мира в 2018 году в Чханвоне (Южная Корея), где сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте.
Читайте также: