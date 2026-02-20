В Красногорске стартовал Международный фестиваль «Российская шахматная корона»
В Красногорске стартовал Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» с призовым фондом 7,5 миллионов рублей. В турнире участвуют шахматисты из более чем 20 стран, включая Таиланд, Индию, Филиппины, Аргентину, Чили и Колумбию. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.
Фестиваль проходит в четырех форматах:
- Турнир A — классические шахматы для участников с рейтингом 2050+ и возможностью выполнения норм международных званий;
- Турнир B — быстрые шахматы;
- Турнир C — блиц;
- Турнир D — классика для всех желающих.
«Большой международный турнир. Нечасто они сейчас проводятся, тем ценнее возможность померяться силами с сильнейшими шахматистами, получить долгожданную практику. Я думаю, что всем будет очень интересно», — отметил замминистра спорта РФ Алексей Морозов.Турниры A и D проходят по 10 туров с контролем 1,5 часа на партию + 30 секунд на ход, турнир B — 9 туров с контролем 10+5, турнир C — 11 туров с контролем 3+2.
«Очень приятно, что благодаря шахматам мы налаживаем международное сотрудничество, шахматную дипломатию. Мы открываем шахматные клубы не только в России, но и за рубежом», — рассказал Президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.Параллельно работает Шахматный лагерь Сергея Карякина. Участники совмещают турнир с тренировками: очные и онлайн-занятия, сеансы одновременной игры, мастер-классы и разбор партий с ведущими тренерами России и международными гроссмейстерами.
Почетный президент Федерации шахмат России, гроссмейстер Анатолий Карпов, пожелал участникам преуспеть и выполнить норму первый раз. Фестиваль проходит с 17 по 28 февраля 2026 года в пгт Путилково (Красногорск).
Подробнее о программе и регистрации можно узнать на официальных ресурсах организаторов.