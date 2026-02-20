В Красногорске стартовал Международный фестиваль «Российская шахматная корона»

20 февраля 2026, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Красногорске стартовал Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» с призовым фондом 7,5 миллионов рублей. В турнире участвуют шахматисты из более чем 20 стран, включая Таиланд, Индию, Филиппины, Аргентину, Чили и Колумбию. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.





Фестиваль проходит в четырех форматах:

Турнир A — классические шахматы для участников с рейтингом 2050+ и возможностью выполнения норм международных званий;

Турнир B — быстрые шахматы;

Турнир C — блиц;

Турнир D — классика для всех желающих.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

«Большой международный турнир. Нечасто они сейчас проводятся, тем ценнее возможность померяться силами с сильнейшими шахматистами, получить долгожданную практику. Я думаю, что всем будет очень интересно», — отметил замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

«Очень приятно, что благодаря шахматам мы налаживаем международное сотрудничество, шахматную дипломатию. Мы открываем шахматные клубы не только в России, но и за рубежом», — рассказал Президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.