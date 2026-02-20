Праздник «ГТО для всех» собрал в Коломне свыше 30 спортсменов-инвалидов
В конькобежном центре «Коломна» состоялся спортивный праздник «ГТО для всех». Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса сдали около 30 человека с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На праздник собрались спортсмены-любителей разных возрастов. Младшему исполнилось 13 лет, старшему – 75.
«Приятно, когда к нам приезжают друзья из соседних городов. Сдача норм ГТО позволяет проверить себя и свои силы, дать себе настоящую правдивую оценку», – отметил в приветственном слове начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Коломны Вячеслав Криволапчук.
В празднике приняли участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и общими заболеваниями.
«Регулярно в наших секциях настольного тенниса, волейбола сидя, плавания, стрельбы занимаются около 100 человек. Среди них есть и ветераны спецоперации», – рассказал заместитель начальника отдела адаптивно-физической культуры коломенского спорткомплекса «Лидер» Андрей Чечёткин.На празднике «ГТО для всех» были представлены все нормативы, которые могут выполнить люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе стрельба из пневматической винтовки и легкоатлетические дисциплины.