Праздник «ГТО для всех» собрал в Коломне свыше 30 спортсменов-инвалидов

В конькобежном центре «Коломна» состоялся спортивный праздник «ГТО для всех». Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса сдали около 30 человека с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



На праздник собрались спортсмены-любителей разных возрастов. Младшему исполнилось 13 лет, старшему – 75.

«Приятно, когда к нам приезжают друзья из соседних городов. Сдача норм ГТО позволяет проверить себя и свои силы, дать себе настоящую правдивую оценку», – отметил в приветственном слове начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Коломны Вячеслав Криволапчук.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В празднике приняли участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и общими заболеваниями.
«Регулярно в наших секциях настольного тенниса, волейбола сидя, плавания, стрельбы занимаются около 100 человек. Среди них есть и ветераны спецоперации», – рассказал заместитель начальника отдела адаптивно-физической культуры коломенского спорткомплекса «Лидер» Андрей Чечёткин.
На празднике «ГТО для всех» были представлены все нормативы, которые могут выполнить люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе стрельба из пневматической винтовки и легкоатлетические дисциплины.
