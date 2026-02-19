В Рузе проведут соревнования по рыбной ловле

19 февраля 2026, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Турнир по спортивной ловле рыбы со льда «Рузская рыбалка 2026» состоится 28 февраля на Озернинском водохранилище в Рузском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





К участию приглашаются рыболовы-любители в возрасте от 16 лет. Место проживания и пол значения не имеют. При этом спортсмены моложе 18 лет смогут выйти на лёд только в сопровождении родителей или законных представителей.





«Соревнования будут проходить рядом с деревней Нововолково. В программе мероприятия также анимационная программа и концерт», — говорится в сообщении.