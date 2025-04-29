«Финал четырёх» по волейболу Школьной лиги выиграли команды Истры и Щёлкова

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команды Истры и Щёлкова стали абсолютными чемпионами волейбольного сезона Школьной лиги Московской области среди девушек и юношей. Решающие матчи прошли в Подольске, сообщили в пресс-службе в Минспорта Подмосковья.
В финальном противостоянии команд юношей коллектив из Щёлкова со счётом 2:1 одолел соперников из Королёва. В матче за бронзу Подольск переиграл Дмитров – 2:0.
У девушек золотые медали завоевала команда Истры, которая оказалась сильнее сборной Дмитрова – 2:0 в пользу Истры. Судьбу третьего места решали коллективы из Королёва и Домодедова. Со счётом 2:0 победили школьницы из Королёва.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Волейбольный «Финал четырёх» поддержали четыре звёздных гостя: чемпионка Европы, трёхкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Коруковец.
29 апреля, финал турнира по футзалу примет городской округ Щёлково.
В ведомстве напомнили, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов.
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У девушек золотые медали завоевала команда Истры, которая оказалась сильнее сборной Дмитрова – 2:0 в пользу Истры. Судьбу третьего места решали коллективы из Королёва и Домодедова. Со счётом 2:0 победили школьницы из Королёва.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Волейбольный «Финал четырёх» поддержали четыре звёздных гостя: чемпионка Европы, трёхкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Коруковец.
29 апреля, финал турнира по футзалу примет городской округ Щёлково.
В ведомстве напомнили, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов.
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Лора Луганская