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«Финал четырёх» по волейболу Школьной лиги выиграли команды Истры и Щёлкова

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команды Истры и Щёлкова стали абсолютными чемпионами волейбольного сезона Школьной лиги Московской области среди девушек и юношей. Решающие матчи прошли в Подольске, сообщили в пресс-службе в Минспорта Подмосковья.
В финальном противостоянии команд юношей коллектив из Щёлкова со счётом 2:1 одолел соперников из Королёва. В матче за бронзу Подольск переиграл Дмитров – 2:0.

У девушек золотые медали завоевала команда Истры, которая оказалась сильнее сборной Дмитрова – 2:0 в пользу Истры. Судьбу третьего места решали коллективы из Королёва и Домодедова. Со счётом 2:0 победили школьницы из Королёва.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Волейбольный «Финал четырёх» поддержали четыре звёздных гостя: чемпионка Европы, трёхкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Коруковец.

29 апреля, финал турнира по футзалу примет городской округ Щёлково.

В ведомстве напомнили, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов.

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Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья на праздниках
29 апреля 2025, 13:59

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

В период майских праздников общественный транспорт Московской области будет работать по особому графику, об этом рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Автобусы с 1 по 4 мая и с 8 по 12 мая будут работать по расписанию субботы. Всего на подмосковные маршруты в это время выйдут свыше 6,5 тыс. автобусов, из которых 4,6 тыс. — компании-перевозчика «Мострансавто», — говорится в сообщении.
Электрички 30 апреля и 7 мая будут работать по расписанию пятницы, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — по расписанию субботы, а 4 и 11 мая — по расписанию воскресенья. Кроме того, ЦППК назначила на период майских праздников 60 дополнительных экспрессов.

В областном Минтрансе добавили, что на всех объектах транспортной инфраструктуры будут усилены меры безопасности, а с водителями автобусов проведут дополнительный инструктаж пассажироперевозкам и правилам дорожного движения.

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#майские праздники
#московская область
#подмосковье
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Прокуратура помогла жительнице Подмосковья вернуть похищенные мошенниками деньги
29 апреля 2025, 13:36

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Более 2 миллионов рублей выманили телефонные мошенники у жительницы подмосковного Лыткарина, помощь в возврате денег женщине оказали сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Потерпевшая работала тренером и однажды получила сообщение в мессенджере якобы от директора своего спортклуба, что с ней свяжутся из ФСБ. Вскоре женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сказал, что злоумышленники оформляют на неё кредит в размере 600 рублей. Затем последовало ещё несколько звонков от лжеструдников ФСБ и Росфинмониторинга, которые убедили женщину саму взять кредит и перевести деньги на указанные ими счета.

Такие звонки повторялись несколько раз, и каждый раз женщина, выполняя указания мошенников, брала кредиты и переводила их в разные банки. Однако после того, как ей сказали заплатить налог на кредиты в размере 700 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. К этому моменту сумма ущерба составляла уже свыше 2 млн рублей.

Правоохранители сумели установить владельцев банковских карт, на которые приходили переводы от потерпевшей.

«Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — сказала потерпевшая.
Как отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин, каждый день в регионе фиксируется около 25 случаев телефонного мошенничества. Для эффективного противостояния этому явлению важны не только усилия полиции, но и бдительность самих граждан.

«Наш законодатель и правоохранительная система в целом сейчас максимально ориентированы на борьбу с кибермошенниками. Но и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: ели неизвестные просят сообщить личные данные, коды из смс, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет, нужно сразу класть трубку. Потому что ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Сергей Забатурин.
Признаком мошенника является отсутствие истории переписок и звонков с новым абонентом, то, что входящий номер скрыт, а разговор не касается каких-то рабочих моментов.

«Следует также помнить, что никогда и никому не следует передавать свои личные данные и пароли от госпорталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и сразу прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими финансами», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.

Он добавил, что при столкновении с признаками мошенничества, вымогательства или с угрозами следует немедленно обращаться в полицию.

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#гурб
#прокуратура
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В столичном регионе разметили плакаты по электробезопасности для рыбаков
29 апреля 2025, 13:08

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 1,6 тыс. плакатов с правилами электробезопасности для любителей рыбалки разместила в охранных зонах ЛЭП на территории Москвы и Подмосковья компания «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«У водоёмов по всему столичному региону установлено 1650 новых знаков с яркими надписями: «Внимание ЛЭП! Высокое напряжение 10 000 – 220 000 Вольт. Рыбная ловля вблизи ЛЭП опасна для жизни!». Эта мера призвана уберечь рыбаков от электротравм», — говорится в сообщении.
Энергетики напоминают, что смертельно опасным может быть не только касание проводов удочкой или леской, но и приближение удилища к линии электропередачи на полтора метра: электрическая дуга способна «пробить» это расстояние, создавая зону растекания электричества до десяти метров от точки касания с землёй.

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Команда Подмосковья стала призёром чемпионата России по мини-лапте
29 апреля 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская сборная Московской области заняла второе место на чемпионате России по мини-лапте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе команды Московской области выступали Владислав Жалбэ, Артем Фатьянов, Илья Батурин, Руслан Гарипов, Иван Салов, Иван Крылов, Даниил Фроленко и Василий Крылов. В финальной игре представители Подмосковья уступили сборной Башкортостана и поднялись на вторую ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Женская сборная Московской области заняла на турнире восьмое место.

Чемпионат России по мини-лапте среди мужских и женских команд проходил в Волжском Волгоградской области с 20 по 27 апреля. В соревновании приняли участие 24 команды из 15 российских регионов.

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#минспорта мо
#чемпионат россии
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В Подмосковье рассказали о новых правилах содержания сельскохозяйственной птицы
29 апреля 2025, 12:36

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 сентября в России начинают действовать обновлённые ветеринарные правила, касающиеся условий содержания сельскохозяйственной птицы. Нововведения охватывают как крупные птицеводческие комплексы, так и личные подсобные хозяйства, однако основное внимание уделено именно промышленному производству, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Одно из ключевых изменений — строгий контроль над выгулом птицы. На крупных предприятиях он теперь разрешён исключительно в специально оборудованных соляриях — изолированных выгульных площадках, площадь которых не должна уступать основной зоне содержания. Эти площадки должны быть защищены от проникновения диких птиц, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Исключение сделано для гусей и уток — им выгул разрешён.

Допускается и пастбищный тип содержания птицы — при условии надёжного ограждения территории от диких животных, транспорта и посторонних лиц. Такой подход особенно актуален для производителей органической продукции.

Серьёзные требования предъявляются к биобезопасности на птицефабриках: помещения обязаны быть оборудованы системой вентиляции, на въездах устанавливаются дезбарьеры и площадки для обработки транспорта. Вход и выход персонала — только через ветеринарно-санитарный пропускной пункт. Также вводятся жёсткие ограничения на перемещение сотрудников между зонами, чтобы исключить перекрёстное заражение.

Инкубаторы должны располагаться не ближе 300 метров от основных производственных площадок. Это же расстояние установлено и для размещения мест хранения птичьего помёта, если он используется как удобрение.

Обязательны регулярные мероприятия по дезинфекции, борьбе с насекомыми, клещами и грызунами — не реже двух раз в год, а при признаках заражения — незамедлительно. На территории птицеводческих хозяйств теперь официально разрешено содержание сторожевых собак, соколов и ястребов — как элемент охраны и дополнительной защиты от нежелательных вторжений.

В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что эти меры направлены на повышение санитарного уровня, снижение риска вспышек заболеваний и обеспечение устойчивого развития отрасли как в крупных хозяйствах, так и в частных подворьях.

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