Команда Подмосковья стала призёром чемпионата России по мини-лапте

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мужская сборная Московской области заняла второе место на чемпионате России по мини-лапте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе команды Московской области выступали Владислав Жалбэ, Артем Фатьянов, Илья Батурин, Руслан Гарипов, Иван Салов, Иван Крылов, Даниил Фроленко и Василий Крылов. В финальной игре представители Подмосковья уступили сборной Башкортостана и поднялись на вторую ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.Женская сборная Московской области заняла на турнире восьмое место.
Чемпионат России по мини-лапте среди мужских и женских команд проходил в Волжском Волгоградской области с 20 по 27 апреля. В соревновании приняли участие 24 команды из 15 российских регионов.
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