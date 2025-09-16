В Подмосковье с начала осени открыли пять обновленных скверов и аллей

16 сентября 2025, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области в сентябре открыли пять общественных пространств: сквер Громцева в Дзержинском, сквер Защитников Москвы в Лобне, Каштановую аллею в Коломне, сквер «60 лет Победы» в Егорьевске и сквер Крупешина в Балашихе, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.







В Дзержинском детскую площадку в сквере имени Бориса Громцева перенесли в нижнюю часть и разместили рядом со спортплощадкой.

В Лобне в сквере Защитников Москвы установили спортивные и детские площадки, зону для выгула собак и разместили мемориальную зону: восстановленный противотанковый ров, землянку, окопы и огневую точку.



​Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

