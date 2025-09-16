В Подмосковье с начала осени открыли пять обновленных скверов и аллей
В Московской области в сентябре открыли пять общественных пространств: сквер Громцева в Дзержинском, сквер Защитников Москвы в Лобне, Каштановую аллею в Коломне, сквер «60 лет Победы» в Егорьевске и сквер Крупешина в Балашихе, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.
- В Дзержинском детскую площадку в сквере имени Бориса Громцева перенесли в нижнюю часть и разместили рядом со спортплощадкой.
- В Лобне в сквере Защитников Москвы установили спортивные и детские площадки, зону для выгула собак и разместили мемориальную зону: восстановленный противотанковый ров, землянку, окопы и огневую точку.
- В Коломне на территории Каштановой аллеи расположили перголы с качелями, установили освещение и видеонаблюдение.
- В Егорьевске сквер «60 лет Победы» стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Здесь появились спортивные и детские площадки, зоны отдыха, фонтан в виде звезды, стенды и громкоговорители, которые рассказывают о выдающихся жителях.
- В Балашихе в сквере Крупешина организовали зоны отдыха и спорта, продлили дорожки до парка «Заречная», объединив территорию с культурным центром «Фабрика 1830» и стадионом «Труд».