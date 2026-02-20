В Подмосковье рассказали, как АПК получить господдержку на перевозку продукции

20 февраля 2026, 18:00

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Минсельхоз России утвердил программу поддержки транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции для российских организаций АПК. Инициатива позволит покрыть от 25% до 100% фактических расходов на перевозку продукции до конечного покупателя, снизив финансовую нагрузку предприятий в 2026 году. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.