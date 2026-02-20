В Подмосковье рассказали, как АПК получить господдержку на перевозку продукции
Минсельхоз России утвердил программу поддержки транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции для российских организаций АПК. Инициатива позволит покрыть от 25% до 100% фактических расходов на перевозку продукции до конечного покупателя, снизив финансовую нагрузку предприятий в 2026 году. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
Прием заявок откроют 26 февраля в 09:00. Подать документы можно через цифровую платформу «Мой экспорт». Поддержка распространяется на расходы по транспортировке, которые организации понесли в III–IV кварталах 2025 года и I–II кварталах 2026 года.
Использоать господдержку смогут российские юрлица, которые сами выполняют перевозки или организуют их через договор с транспортной компанией, участвующей в отборе.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают, что программа помогает решать стратегические задачи развития АПК, укреплять конкурентоспособность российских производителей и расширять географию поставок.
Подробные правила участия, перечень документов и видеоинструкцию разместили в профильном разделе на сайте Российского экспортного центра.
Читайте также: