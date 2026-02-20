Музей истории Мострансавто в Чехове принял уже около 1500 гостей
В Музее истории автотранспорта Мострансавто побывали более 1500 посетителей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Как отметили в ведомстве, чаще всего экспонатами интересуются школьники, студенты колледжей и семьи с детьми.
«Экскурсии у нас каждую неделю. Иногда учителя заранее просят подготовить тематический рассказ, например, по истории развития автомобильного транспорта в стране. Дети и родители предпочитают посидеть за рулём фронтовых грузовиков. А ученики сельской школы деревни Манушкино недавно стали проводить здесь уроки труда – детально изучают технику», – рассказал директор музея Владимир Комаров.Он более 50 лет проработал в компании, активно участвовал в создании музея и знает историю каждого экспоната. Посетители всегда увлеченно слушают рассказы гида-энтузиаста.
Формирование коллекции началось в 2001 году и продолжается сегодня. Постоянная выставка включает более 700 единиц техники и артефактов. В основном это автобусы, грузовые и легковые машины, легендарные советские автомобили.
Музей расположен по адресу: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2.
Посетить музей можно по предварительной записи по телефону: +7 (963) 722 67 25. Вход и экскурсии для посетителей бесплатные.
Мострансавто является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.