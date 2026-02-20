Музей истории Мострансавто в Чехове принял уже около 1500 гостей

20 февраля 2026, 22:34

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Музее истории автотранспорта Мострансавто побывали более 1500 посетителей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Как отметили в ведомстве, чаще всего экспонатами интересуются школьники, студенты колледжей и семьи с детьми.

«Экскурсии у нас каждую неделю. Иногда учителя заранее просят подготовить тематический рассказ, например, по истории развития автомобильного транспорта в стране. Дети и родители предпочитают посидеть за рулём фронтовых грузовиков. А ученики сельской школы деревни Манушкино недавно стали проводить здесь уроки труда – детально изучают технику», – рассказал директор музея Владимир Комаров.