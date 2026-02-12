Финал конкурса лидеров агропрома собрал в Подмосковье 245 управленцев

12 февраля 2026, 20:01

оригинал Фото: Радио 1

На финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» в Мастерской управления «Сенеж» съехались 245 управленцев в сельском хозяйстве. Об этом сообщил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», он принял участие в открытии конкурса.

«У нас здесь 245 финалистов, лучших из лучших управленцев, которые были отобраны из более чем 7 000. Они прошли различные испытания и ещё раз доказали, что управленцы в России – самые сильные, а в сельском хозяйстве – особенно. Это те люди, которые каждый день продолжают делать свою работу, создавая наше завтра, кормят не только Россию, но и полмира», – сказал Бетин.

«Помимо фермеров, механизаторов, логистов заявки подали представители науки, сферы IT, которые занимаются сегодня цифровизацией сельского хозяйства, разработчики беспилотников для АПК. Будет очень интересно посмотреть на них в финале», – отметил гендиректор платформы.

«Это наш невероятный партнёр, и, конечно, мы бы никуда не прошли дальше без министерства. Уверен, что программа позволит сделать из этих управленцев ещё более сильных лидеров, которые фактически будут, создавать тренды и направления в сельском хозяйстве», – заключил Андрей Бетин.