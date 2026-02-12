Подтвердить возраст через MAX можно уже в 4 тысячах магазинов Подмосковья

Подтвердить возраст через MAX можно уже в 4 тысячах магазинов ПодмосковьяКак пояснили в министерстве, QR-код в профиле приложения заменяет бумажные документы для совершеннолетних. Технология используется при покупке товаров с возрастными ограничениями и доступна в крупных сетях, в том числе «Магнит», «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Вкусвилл». С её помощью можно также подтвердить статус студента или многодетного родителя.
«Чтобы воспользоваться цифровым ID, на кассе нужно выбрать опцию «Подтвердить возраст с помощью MAX», открыть ID в профиле мессенджера, показать QR-код кассиру или отсканировать его, а затем оплатить покупку. Цифровой ID безопасен, так как QR-код работает только на устройстве, где был создан. Он обновляется каждые 30 секунд. Доступ к нему возможен только через распознавание лица или по отпечатку пальца», – подчеркнули в региональном Минсельхозпроде.Чтобы воспользоваться технологией, нужно установить или обновить приложения MAX и «Госуслуги», открыть в MAX раздел «Цифровой ID» в профиле и нажать «Создать». Затем надо выбрать способ подтверждения личности и дать согласие на передачу данных.
После в приложении «Госуслуги» нужно сделать селфи и дождаться уведомления о готовности цифрового ID, а в завершении вернуться в MAX и подтвердить возраст. Тогда QR-код будет готов к использованию.