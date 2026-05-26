Финал «Кубка Святых Воинов Руси» собрал в Раменском 1000 участников и зрителей
Финальный этап всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси», посвящённый Николаю II, состоялся на арене в Раменском в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На турнир съехались более тысячи зрителей и участников из разных российских регионов.
«Мероприятие началось с выноса российского флага и исполнения гимна. Затем благочинный Раменского округа игумен Никодим (Лунёв) провёл молебен перед иконой святого Царя-страстотерпца Николая II, а после молебна участники и почётные гости поздравили патриарха Кирилла с Днём тезоименитства», — говорится в сообщении.Соревнования в рамках фестиваля проходили по трём дисциплинам — армейский рукопашный бой, самбо и бокс.