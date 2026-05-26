На магистральных ЛЭП Подмосковья установят более 2000 новых изоляторов

26 мая 2026, 15:42

К замене изоляторов на подмосковных линиях электропередачи мощностью 220 кВ и 500 кВ приступили специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Центра. Всего в текущем году в регионе планируют заменить свыше двух тысяч этих единиц оборудования, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Работы проведут на востоке Подмосковья. Значительную часть изоляторов заменят на ЛЭП, которые участвуют в выдаче мощности Конаковской ГРЭС.





«Изоляторы являются одним из важнейших элементов линии электропередачи: они удерживают провода и тросы на опорах, обеспечивая безопасное расстояние до земли и конструкций. Когда изолятор вырабатывает ресурс, он становится уязвимым. Поэтому их замена — это не просто ремонт, а системная работа по предотвращению аварий», — заявил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.