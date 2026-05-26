В пруд под Талдомом запустили более тысячи мальков карасей
Более тысячи мальков карасей запустили в Барский пруд в деревне Танино округа Талдом сотрудники Талдомского филиала Мособллеса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Эту акцию специалисты лесного хозяйства провели для поддержки экологического баланса в регионе.
«Запуск мальков в Барский пруд не только обогащает местную фауну, но и способствует улучшению биоразнообразия водоемов. Надеемся, что новые обитатели пруда принесут радость местным рыбакам и всем любителям природы», — сказала помощник участкового лесничего Талдомского филиала Мособллеса Дарья Власова.Мальков для пруда предоставили неравнодушные местные жители. Лесничие поблагодарили их за помощь в восстановлении природных ресурсов.