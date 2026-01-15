Финал областного фестиваля фигуристов «Хрустальный лёд» перенесли на 1 февраля

15 января 2026, 14:39

оригинал Илья Авербух (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО)

Заключительный отборочный этап и гала-концерт первого подмосковного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» перенесли с 17 января на 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Изменения связаны с погодными условиями: в ближайшие выходные в регионе ожидается сильное похолодание.





«Отборочный этап фестиваля будет проходить 1 февраля в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Он начнётся в полдень. А в 16:00 в тот же день в Центральном парке в Пушкине начнётся гала-концерт фестиваля. На нём выступят лучшие конкурсанты. Зрителей также ждёт спектакль Ильи Авербуха, в котором примут участие такие звёзды фигурного катания, как Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Шабалин и др.», — говорится в сообщении.