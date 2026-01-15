Подмосковные фотографы представят регион на фестивале «Первозданная Россия»

15 января 2026, 13:34

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

XIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» стартовал с приема заявок. Масштабная фотовыставка, крупнейшая в Европе, пройдет в московском «Манеже» с 6 февраля по 5 марта 2026 года, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Как отметил министр экологии Подмосковья Виталий Мосин, в регионе много талантливых фотографов дикой природы, чьи работы публикуются в местной Красной Книге. Он уверен, что они достойно представят область на фестивале.

«В Подмосковье есть прекрасные фотографы дикой природы, они охотно делятся своими работами, мы поддерживаем с ними постоянные контакты», — сказал он.