Подмосковные фотографы представят регион на фестивале «Первозданная Россия»
XIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» стартовал с приема заявок. Масштабная фотовыставка, крупнейшая в Европе, пройдет в московском «Манеже» с 6 февраля по 5 марта 2026 года, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Как отметил министр экологии Подмосковья Виталий Мосин, в регионе много талантливых фотографов дикой природы, чьи работы публикуются в местной Красной Книге. Он уверен, что они достойно представят область на фестивале.
«В Подмосковье есть прекрасные фотографы дикой природы, они охотно делятся своими работами, мы поддерживаем с ними постоянные контакты», — сказал он.В 2026 году проект, поддерживаемый Советом Федерации и Минприроды РФ, будет посвящен заповедникам, проблемам сохранения природы и развитию экотуризма. В деловой программе запланированы дискуссии между экоактивистами, экспертами ООПТ и представителями ведомств.