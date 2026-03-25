В колледже «Подмосковье» провели занятия по безопасности на дорогах

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Занятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, провели во всех корпусах колледжа «Подмосковье» в период с 17 по 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Мероприятия организовали социальные педагоги учебного заведения и студенты направления «Правоохранительная деятельность».





«Слушателям напомнили о правах и обязанностях участников дорожного движения. Особое внимание при этом уделялось переходу проезжей части, использованию электромотоциклов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также вождению квадроциклов и питбайков», — говорится в сообщении.