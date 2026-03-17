Финал зимнего кубка «Атаман» собрал в Подольске более 80 молодых стрелков
На базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в микрорайоне Климовск прошёл решающий, четвёртый, этап зимнего кубка по пулевой стрельбе «Атаман». Финальные состязания в классе «Юный снайпер» собрали свыше 80 молодых стрелков, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.
Участники состязались в четырёх возрастных категориях и двух классах винтовок – с открытым и диоптрическим прицелом. Последний представляет собой высокоточное российское оружие марки «Атаман», требующее от спортсмена особого мастерства и концентрации.
Турнир состоял из четырёх раундов с постепенным увеличением дистанции. Снайперы начинали стрельбу с 10 метров по самой мелкой фигуре – «курице». Затем рубежи отодвигали на 12, 15 и на 18 метров.
Победители в каждой из категорий получили кубки, призы, медали и грамоты.
Читайте также: