Подмосковные борцы выиграли пять наград первенства Европы

16 марта 2026, 12:31

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в сербском городе Зренянин 9-15 марта.





«Золотые медали завоевали Алибек Амиров из Химок, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, и Данил Григорьев из Воскресенска в весе до 77 килограммов», — говорится в сообщении.