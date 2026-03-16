Подмосковные борцы выиграли пять наград первенства Европы
Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в сербском городе Зренянин 9-15 марта.
«Золотые медали завоевали Алибек Амиров из Химок, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, и Данил Григорьев из Воскресенска в весе до 77 килограммов», — говорится в сообщении.Серебро Подмосковью принесли Дорджи Шунгурциков из Химок (весовая категория до 63 килограммов) и Алина Шевченко из Егорьевска (весовая категория до 68 килограммов). А бронзу получила Екатерина Карпушкина из Чехова в весовой категории до 53 килограммов.