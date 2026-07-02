Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали шесть подмосковных команд

02 июля 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Шесть команд из Московской области вошли в число 330 финалистов конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





300 команд вышли в финал по итогам полуфиналов в федеральных округах, а ещё 30 — за успешное выполнение дополнительных заданий.





«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново и искали общие увлечения. (…) За каждой семьей — своя история. Но всех объединяет одно: они показывают, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс «Это у нас семейное» объединяет тех, на кого хочется равняться», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.