На ремонте музыкальной школы в Звенигороде начались общестроительные работы
Здание музыкальной школы имени С.И. Танеева, расположенное на улице Ленина в городе Звенигород Одинцовского округа, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время подрядчик завершил демонтаж и перешёл к общестроительным работам.
«В здании общей площадью около 1 400 квадратных метров ведётся кладка перегородок, усиление дверных проемов и ремонт кровли», — говорится в сообщении.В программу капремонта входит замена всех инженерных коммуникаций, а также сантехники, дверей и окон, реконструкция крыши и фасада, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.
Здание обновляют за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Завершить ремонт планируют до конца 2027 года.