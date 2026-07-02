В Подмосковье стартует всероссийская акция «Стимул мечты — это сам ты!» по борьбе с наркотиками
Молодёжь Московской области приглашают присоединиться к масштабной антинаркотической акции, которая проходит по всей стране с 26 июня по 10 июля. Мероприятие приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, оно организовано Федеральным агентством по делам молодёжи.
Проводится Всероссийский конкурс, в котором могут участвовать жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого достаточно разместить в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте» пост, историю или короткий видеоролик, отражающий личную позицию автора: что для него является стимулом в жизни, какие позитивные альтернативы употреблению наркотиков он видит или какой призыв к отказу от психоактивных веществ готов озвучить.
Как отметили в региональном ведомстве, развитие современных форматов профилактической работы с молодёжью сегодня особенно актуально. Присоединиться к проекту могут все желающие, соответствующие возрастным критериям.
Ранее в Татарстане назвали ведущий детей к наркопреступлениям фактор. Подробности в нашем материале.
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