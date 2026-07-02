В Подмосковье стартует всероссийская акция «Стимул мечты — это сам ты!» по борьбе с наркотиками

02 июля 2026, 14:31

Молодежь Подмосковья поучаствует в акции по борьбе с наркотиками

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Молодёжь Московской области приглашают присоединиться к масштабной антинаркотической акции, которая проходит по всей стране с 26 июня по 10 июля. Мероприятие приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, оно организовано Федеральным агентством по делам молодёжи.