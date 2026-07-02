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Ж/д переезд в посёлке Некрасовский перекроют в ночь на 3 июля

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Железнодорожный переезд, расположенный на улице Шоссейная в посёлке Некрасовский Дмитровского округа, перекроют с 23:00 2 июля до 6:00 3 июля из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



На переезде будут менять резинкордовое покрытие.

«Объехать перекрытый участок водители смогут через Дмитровское шоссе», — отмечается в сообщении.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что на участках региональных дорог в восьми округах Московской области починили неисправное уличное освещение. Работы провели в двух городах и шести малых населённых пунктах.
Лев Каштанов

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