Ж/д переезд в посёлке Некрасовский перекроют в ночь на 3 июля
Железнодорожный переезд, расположенный на улице Шоссейная в посёлке Некрасовский Дмитровского округа, перекроют с 23:00 2 июля до 6:00 3 июля из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На переезде будут менять резинкордовое покрытие.
«Объехать перекрытый участок водители смогут через Дмитровское шоссе», — отмечается в сообщении.Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось, что на участках региональных дорог в восьми округах Московской области починили неисправное уличное освещение. Работы провели в двух городах и шести малых населённых пунктах.