Финалисты подмосковного конкурса правозащитников презентовали свои проекты

23 октября 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Заключительный этап конкурса «Молодой правозащитник Московской области» состоялся в четверг, 22 октября. Финалисты представили жюри результаты своей общественной, благотворительной и волонтёрской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.





Финал проходил в очно-заочном формате: часть конкурсантов присутствовала лично, часть — дистанционно. Председателем конкурсной комиссии была руководительница аппарата Уполномоченного по правам человека в Подмосковье Светлана Юрьева.





«Финальный этап ещё раз показал, что за каждой конкурсной заявкой стоит большая практическая работа и конкретные люди, которым участники уже смогли помочь. Для нас важно поддерживать молодых правозащитников, которые готовы не только профессионально развиваться, но и реализовывать социально значимые инициативы и безвозмездно делиться своими знаниями», — сказала омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.