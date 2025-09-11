Финалисты программы «Герои Подмосковья» узнали о ключевых тенденциях экономики

11 сентября 2025, 14:54

Финалисты программы «Герои Подмосковья» встретились с Андреем Толмачёвым, директором Департамента регионального развития Минэкономразвития РФ, рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области



Эксперт рассказал о современных вызовах российской экономики, задачах регионального развития и способах повышения конкурентоспособности страны. Особое внимание уделили тому, как регионы могут создавать условия для роста бизнеса и улучшения качества жизни жителей.Участникам объяснили, как федеральные стратегические решения влияют на конкретные территории, и какие компетенции нужны управленцам для решения актуальных задач.