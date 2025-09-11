В Московской области реализуют более 1,7 тыс. инвестиционных проектов
Инвестиционный блок подмосковного правительства сегодня курирует свыше 1,7 тыс. проектов разной направленности. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Региональное правительство поддерживает более 1,7 тыс. инвестиционных проектов, реализуемых на территории области. Сумма инвестиций в эти проекты – около 3 трлн рублей. За счёт их реализации планируется создать без малого 420 тыс. рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В основном в региональном инвестиционном портфеле – проекты в сфере обрабатывающего производства. Их разрабатывается более тысячи. Второе место занимает логистический сектор. В этой сфере насчитывается свыше 300 проектов. Третье место занимает сектор индустрии гостеприимства – гостиницы, рестораны и предприятия общепита (порядка 190 проектов).
Инвестпроекты в Московской области сопровождают посредством АИС «Инвестор», которая обеспечивает высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта. Подмосковье предоставляет предприятиям поддержку на всех стадиях развития бизнеса – от выбора площадки до запуска производства.