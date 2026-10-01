Виновником взрыва в многоэтажке в Одинцове мог стать кот
Причиной взрыва в многоэтажном доме на Белорусской улице в Одинцове стала детонация газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Взрыв произошёл на 19 этаже. В результате разрушилась перегородка между тамбуром и жилым помещением, получил повреждения балкон и пострадало остекление квартиры.
«В ходе предварительной проверки специалисты выяснили, что причиной ЧП стало нарушение правил хранения газового оборудования. В квартире находился туристический баллон объемом 200 миллилитров, который оставили в непосредственной близости от электроплиты», — говорится в сообщении.Во время взрыва в квартире находился только кот. По одной из версий, он мог случайно включить плиту, из-за чего баллон нагрелся и рванул.
В результате инцидента никто из жильцов не пострадал, включая кота.