Виновником взрыва в многоэтажке в Одинцове мог стать кот

01 октября 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Причиной взрыва в многоэтажном доме на Белорусской улице в Одинцове стала детонация газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Взрыв произошёл на 19 этаже. В результате разрушилась перегородка между тамбуром и жилым помещением, получил повреждения балкон и пострадало остекление квартиры.





«В ходе предварительной проверки специалисты выяснили, что причиной ЧП стало нарушение правил хранения газового оборудования. В квартире находился туристический баллон объемом 200 миллилитров, который оставили в непосредственной близости от электроплиты», — говорится в сообщении.