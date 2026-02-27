В парке 50-летия СССР в Можайске проведут благоустройство
Большие работы по благоустройству проводятся в Можайском муниципальном округе. О них доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
В минувшем году благоустройство коснулось сквера Аллея Героев у стелы «Город воинской славы» в Можайске и парка в деревне Горетово.
«В планы на текущий и 2027 годы входит благоустройство двух локаций в городе Можайск — парка 50-летия СССР и Троицкого сквера», — сказал Денис Мордвинцев.Он также сообщил, что в посёлке Уваровка, получившем в минувшем году почётное звание «Населенный пункт воинской доблести», установят мемориальную стелу.
Ранее сообщалось, что в округе Люберцы благоустроят Парк культуры и отдыха и лесопарк «Лесная опушка».