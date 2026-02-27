На дне открытых дверей в роддоме Королёва разыграют подарочные сертификаты

27 февраля 2026, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

День открытых дверей состоится в Королёвском роддоме во вторник, 3 марта. В преддверии Международного женского дня среди участников мероприятия проведут розыгрыш двух сертификатов на роды в отдельном боксе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Посетители родильного дома смогут осмотреть медучреждение и побеседовать с его сотрудниками. Предварительно записываться для визита не нужно.





«Мы с приглашаем всех, кто готовится к рождению ребёнка. Гостям предоставят возможность познакомиться с врачами и осмотреть палаты и отделения. Им также ответят на все интересующие вопросы», — сказала заместитель главврача Королёвской больницы по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.