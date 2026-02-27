На дне открытых дверей в роддоме Королёва разыграют подарочные сертификаты
День открытых дверей состоится в Королёвском роддоме во вторник, 3 марта. В преддверии Международного женского дня среди участников мероприятия проведут розыгрыш двух сертификатов на роды в отдельном боксе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Посетители родильного дома смогут осмотреть медучреждение и побеседовать с его сотрудниками. Предварительно записываться для визита не нужно.
«Мы с приглашаем всех, кто готовится к рождению ребёнка. Гостям предоставят возможность познакомиться с врачами и осмотреть палаты и отделения. Им также ответят на все интересующие вопросы», — сказала заместитель главврача Королёвской больницы по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.День открытых дверей начнётся в 15:00 в конференц-зале, расположенном на втором этаже роддома. Адрес медучреждения: город Королёв, Октябрьская улица, дом №30.