Финальные игры Студенческой футбольной лиги собрали в Подольске 27 команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стадионе «Труд» в Подольске прошли финальные игры Студенческой футбольной лиги Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В соревнованиях участвовали 27 команд организаций высшего и профессионального образования. Турнир проводили в трёх категориях.

«Среди юношей из ссузов первенствовала команда Павлово-Посадского техникума. В соревнованиях девушек, представлявших вузы и ссузы, победила команда Государственного университета просвещения из Ногинска. В межвузовских соревнованиях юношеских команд первое место заняла сборная Московской государственной академии физической культуры в Малаховке», – рассказали в ведомстве.