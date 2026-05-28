Финальные игры Студенческой футбольной лиги собрали в Подольске 27 команд
На стадионе «Труд» в Подольске прошли финальные игры Студенческой футбольной лиги Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях участвовали 27 команд организаций высшего и профессионального образования. Турнир проводили в трёх категориях.
«Среди юношей из ссузов первенствовала команда Павлово-Посадского техникума. В соревнованиях девушек, представлявших вузы и ссузы, победила команда Государственного университета просвещения из Ногинска. В межвузовских соревнованиях юношеских команд первое место заняла сборная Московской государственной академии физической культуры в Малаховке», – рассказали в ведомстве.
Победители регионального этапа представят Московскую область на финальных и межрегиональных турнирах Всероссийских соревнований среди студентов «Общероссийский дивизион». Финальный этап среди ссузов состоится 4-9 ноября, среди девушек – 10-15 ноября в Ессентуках. Там же пройдут решающие игры команд-победителей межрегионального этапа среди вузов.