Мирра Андреева из Подмосковья вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

28 мая 2026, 15:56

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции. О этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Восьмая ракетка мира представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. В матче второго круга она обыграла 175-й номер рейтинга WTA – испанку Марину Бассольс-Риберу.



В третьем круге соперницей россиянки станет Мари Боузкова из Чехии, занимающая 28-е место в мировом рейтинге.

«Боузкова всегда борется до последнего мяча и всё возвращает. Её нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать розыгрыши самой, играть очень внимательно», – сказала Мирра Андреева на пресс-конференции.