Мирра Андреева из Подмосковья вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции. О этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Восьмая ракетка мира представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. В матче второго круга она обыграла 175-й номер рейтинга WTA – испанку Марину Бассольс-Риберу.
В третьем круге соперницей россиянки станет Мари Боузкова из Чехии, занимающая 28-е место в мировом рейтинге.
«Боузкова всегда борется до последнего мяча и всё возвращает. Её нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать розыгрыши самой, играть очень внимательно», – сказала Мирра Андреева на пресс-конференции.Для 19-летней спортсменки из Подмосковья этот турнир «Большого шлема» продолжает успешную серию выступлений. В мае вместе с другой представительницей Московской области Дианой Шнайдер она завоевала золото в парном турнире категории WTA 1000 в Риме. Этот титул стал для дуэта третьим совместным в парном разряде и вторым – на уровне WTA 1000.
На «Ролан Гаррос» лучший результат Андреевой – выход в полуфинал в 2024 году.