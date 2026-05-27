Подмосковный теннисист Тимофей Дерепаско выиграл турнир в Ботсване
Тимофей Дерепаско из Московской области выиграл международный теннисный турнир категории М15 в парном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Дерепаско тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта в Химках. На турнире он выступал в дуэте с Эдиссоном Амбарцумяном из Германии.
«В финальном матче российско-немецкий тандем обыграл австралийца Захарие-Зака Талика и южноафриканца Итана Тербланша. Бронзу в противостоянии мужских дуэтов завоевали французско-латвийская и американская пары», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что турнир М15 относится к базовой категории мужского профессионального тура ITF World Tennis Tour и является стартовой ступенью для перехода на более высокий уровень.
Соревнования проходили в столице Ботсваны городе Габороне.