Подмосковный теннисист Тимофей Дерепаско выиграл турнир в Ботсване

27 мая 2026, 21:09

оригинал Тимофей Дерепаско (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Тимофей Дерепаско из Московской области выиграл международный теннисный турнир категории М15 в парном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Дерепаско тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта в Химках. На турнире он выступал в дуэте с Эдиссоном Амбарцумяном из Германии.

«В финальном матче российско-немецкий тандем обыграл австралийца Захарие-Зака Талика и южноафриканца Итана Тербланша. Бронзу в противостоянии мужских дуэтов завоевали французско-латвийская и американская пары», – рассказали в ведомстве.