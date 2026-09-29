Финальный этап велозаезда Gran Fondo Russia собрал в Рузе более 1000 человек

29 сентября 2026, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На финальном этапе 11-го сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia в Рузе стартовали более 1000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Заезд стал заключительным в сезоне-2026 и одновременно – финалом Gran Fondo Московской области.

«Участникам финального этапа предложили три дистанции – 96, 50 и 30 километров. На средней дистанции велосипедисты могли проехать маршрут в свободном темпе или побороться за призы гонки Medio Fondo. Рузская трасса по традиции пользуется популярностью у участников серии. Маршрут сочетает живописные ландшафты, разнообразный рельеф и скоростные участки. Старт и финиш были расположены на площади перед зданием администрации Рузского муниципального округа», – рассказали в ведомстве.