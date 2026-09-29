Финальный этап велозаезда Gran Fondo Russia собрал в Рузе более 1000 человек
На финальном этапе 11-го сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia в Рузе стартовали более 1000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Заезд стал заключительным в сезоне-2026 и одновременно – финалом Gran Fondo Московской области.
«Участникам финального этапа предложили три дистанции – 96, 50 и 30 километров. На средней дистанции велосипедисты могли проехать маршрут в свободном темпе или побороться за призы гонки Medio Fondo. Рузская трасса по традиции пользуется популярностью у участников серии. Маршрут сочетает живописные ландшафты, разнообразный рельеф и скоростные участки. Старт и финиш были расположены на площади перед зданием администрации Рузского муниципального округа», – рассказали в ведомстве.Итоги регионального Кубка подводили по результатам всех четырёх подмосковных этапов сезона – в Волоколамске, Бородине, Серпухове и Рузе. Всего определили четырёх победителей в категориях «Абсолют, мужчины» и «Абсолют, женщины» на дистанции 100 километров и в гонке Medio Fondo.
Результаты соревнований доступны на сайте мероприятия.
Сезон Gran Fondo Russia в этом году стал одним из самых насыщенных за всю историю серии. Помимо четырёх подмосковных этапов, провели старт в Тульской области. Помимо этого, впервые в истории Gran Fondo Russia этап прошёл в Казани.
В этом сезоне организаторы представили новый формат – командную гонку с раздельным стартом. Другим направлением развития серии стала новая дисциплина. В подмосковном парке Малевича состоялась серия из трёх гравийных гонок.