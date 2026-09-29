Сотрудники национального парка «Лосиный остров» посадили 2800 саженцев ели
В Мытищинском лесопарке прошёл первый этап осенней кампании по восстановлению леса. Сотрудники парка «Лосиный остров» высадили 2800 саженцев ели европейской, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Площадь посадок превысила гектар.
«Восстановление лесов – это не просто посадка деревьев, а инвестиция в экологическое будущее наших зелёных территорий. Национальный парк «Лосиный остров» – уникальная природная территория. Такие мероприятия, как сегодняшнее, напрямую влияют на сохранение биоразнообразия», – заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.Новые лесные площади заложены рядом с поселком Торфопредприятие в городском округе Королёв. Для высадки отобрали четырёхлетние саженцы. Специалисты считают этот возраст оптимальным для начала роста в естественных условиях: корневая система растений уже достаточно окрепла, а гибкие ветви позволяют деревцам адаптироваться к новому месту.
«Ель европейская – типичный вид для лесов Подмосковья. Он играет важную роль в поддержании экосистем, создании среды обитания для зверей, птиц, грибов и почвенных организмов. Высадка саженцев знаменует начало осеннего этапа лесовосстановительных работ в «Лосином острове», – рассказала директор национального парка Ольга Шульгина.По традиции посадка деревьев продолжается до прихода первых заморозков. Специалисты лесничества парка будут постоянно наблюдать за молодыми посадками.