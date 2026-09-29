В Истре детей приглашают на занятие «Огород под микроскопом»
1 и 3 октября в творческой мастерской Детского центра Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре пройдет музейное занятие «Огород под микроскопом», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Участниками могут стать дети вместе с родителями. На занятии ребятам расскажут, из чего состоят овощи, которые выращивают на огородах, в том числе картофель, тыква и свекла.
С помощью микроскопа дети смогут рассмотреть клетки растений и узнать, как они устроены и какие полезные свойства содержат. Участники также выяснят, почему картофель считается сытным продуктом, а тыква имеет сладкий вкус.
Занятия начнутся в 12:30. Возрастное ограничение — 6+. Билеты можно приобрести на сайте музея «Новый Иерусалим».
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