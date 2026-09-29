В школах Шатуры провели антинаркотические беседы

29 сентября 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Беседы, направленные на предупреждение употребления подростками наркотиков, провели в школах Шатуры местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ребятам рассказали, как наркотические и психотропные препараты разрушают организм, а также о том, что негативные последствия — от зависимости до летального исхода — могут возникнуть даже после первого употребления.





«Особое внимание в ходе бесед правоохранители уделили проблеме вовлечения несовершеннолетних в торговлю запрещёнными веществами. Школьников предупредили, что нужно сохранять бдительность при онлайн-общении с незнакомыми людьми, не соглашаться на их предложения и не выполнять поручения, связанные с незаконной деятельностью», — говорится в сообщении.