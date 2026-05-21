Финансирование капремонта школ в Подмосковье за пять лет выросло в 19 раз

21 мая 2026, 20:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Московской области за пять лет провели капремонт 245 школ. Такие данные привёл спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Он напомнил, что в 2023 году президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» запустить федеральную программу капитального ремонта школьных зданий.

«Она носит комплексный характер – вместе с обновлением учебных заведений проводится полное благоустройство прилегающих территорий. Там появляются современные спортплощадки, зоны отдыха и прогулочные дорожки. За пять лет мы полностью обновили, а по сути, отстроили заново 245 школ. Финансирование этих работ по сравнению с 2021 годом выросло более чем в 19 раз», – подчеркнул Брынцалов.