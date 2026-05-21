В Московской области установили выплату для вожатых в 70 000 рублей

21 мая 2026, 15:50

Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении дополнительной выплаты вожатым в размере 70 000 рублей. Её можно будет получить раз в год, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Закон о дополнительной мере поддержки одобрен сразу в трёх чтениях в ходе 136-го заседания.

«Безопасность и досуг подрастающего поколения полностью зависят от людей, которые каждый день находятся рядом с ребятами. Чтобы поддержать непростой труд вожатых, мы законодательно закрепили для них единовременное поощрение в размере 70 000 рублей. Претендовать на финансовую помощь могут сотрудники государственных и муниципальных учреждений детского отдыха Московской области. Главное условие – отработать в организации минимум 42 календарных дня в период с 29 мая по 31 августа», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Московская область готовится к масштабной оздоровительной кампании. В летних лагерях смогут отдохнуть и набраться сил около полумиллиона детей. Когда мы говорим об организации детского отдыха, здесь важно поддержать тех, кто этот отдых создаёт», – отметил Брынцалов.