Финансирование мер поддержки семей с детьми в Подмосковье выросло на 80%

05 августа 2026, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Почти на 80% увеличилось финансирование мер поддержки семей с детьми в Московской области за последние пять лет. При этом бюджет на помощь многодетным вырос в три раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».





Помощь семьям является одним из важных направлений политики партии.



В число мер поддержки входит социальная выплата на покупку и строительство жилья, составляющая 35% от стоимости квартиры или дома, льгота по транспортному налогу и многое другое.



Член фракции «Единая Россия» Линара Самединова отметила, что главной задачей депутатов ЕР при принятии социальных законов стало расширение видов помощи и увеличение числа получателей.





«Партия работает над созданием комфортных условий, чтобы в семьях рождалось больше детей, а молодёжь стремилась создавать семьи, жить и работать в городах Московской области. Когда помощь реальна и доступна, и люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне, тогда они принимают решение о рождении ребенка. И цифры по демографии показывают результат этой работы», — заявила Самединова.