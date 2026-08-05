Химкинской больнице передали автомобиль для паллиативной службы

05 августа 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Спецмашину на базе ТС LADA GF передали паллиативной службе Химкинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Машину будет использовать для поездок паллиативных бригад к больным, а также — при необходимости — для транспортировки самих пациентов.





«По всем вопросам оказания паллиативной помощи можно обращаться на круглосуточную областную горячую линию по телефону: 8-498-683-83-83», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.