Химкинской больнице передали автомобиль для паллиативной службы
Спецмашину на базе ТС LADA GF передали паллиативной службе Химкинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Машину будет использовать для поездок паллиативных бригад к больным, а также — при необходимости — для транспортировки самих пациентов.
«По всем вопросам оказания паллиативной помощи можно обращаться на круглосуточную областную горячую линию по телефону: 8-498-683-83-83», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.Автомобиль — не первое спецоборудование, которое получила Химкинская больница с начала года. Медучреждению уже передали три новых аппарата экспертного класса для проведения ультразвуковых исследований.