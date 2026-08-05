Общественная палата Подмосковья будет наблюдать за выборами вместе с НКО
В Доме правительства Московской области региональная Общественная палата заключила соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями и некоммерческими организациями для общественного наблюдения на выборах. Речь идёт о выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, которые пройдут 18-20 сентября, сообщили в пресс-службе ОП Подмосковья.
Соглашения определяют направления взаимодействия сторон. Это формирование и подготовка корпуса общественных наблюдателей, их сопровождение в дни голосования, участие в наблюдении за подсчётом голосов и установлением итогов выборов. Кроме того, соглашения предусматривают консультации и обмен опытом.
«Подписание соглашений с общественными объединениями и некоммерческими организациями – важный этап подготовки к Единому дню голосования. Мы объединяем усилия с институтами гражданского общества, чтобы обеспечить открытое и законное проведение выборов. Широкое участие общественных организаций позволит сформировать профессиональный корпус общественных наблюдателей, обеспечить эффективный общественный контроль на всех этапах избирательного процесса и укрепить доверие граждан к его результатам», – отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева.
Особую роль в обеспечении законности избирательного процесса играет профессиональное юридическое сообщество.
«В Московской области – более 7000 адвокатов и значительный профессиональный юридический потенциал. Вместе с общественными наблюдателями на избирательных участках будут работать наши адвокаты и юристы. Они оперативно ответят на возникающие правовые вопросы и окажут необходимую помощь. Такая практика уже доказала свою эффективность», – сказал президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.К подписанию соглашения присоединились крупнейшие региональные общественные организации – Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов», Адвокатская палата Московской области, Московское областное отделение Ассоциации юристов России и другие.
Общественная палата Московской области уже заключила соглашения о сотрудничестве с девятью некоммерческими организациями. Работа по расширению партнёрского взаимодействия продолжается, и этот список еженедельно увеличивается.
Одновременно в регионе продолжается информирование избирателей о различных способах голосования. С 3 августа открыт приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуг.