В Наро-Фоминском округе обновят пять объектов образования и культуры
В Наро-Фоминском городском округе продолжается масштабная программа капремонта объектов образования. О её ходе глава муниципалитета Роман Шамнэ рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
С 2021 года там обновили 13 школ и четыре детских сада. Так, преобразились школа № 9 и Софьинская школа. В классах появились современная мебель и оборудование. А в детсаду №16 в Апрелевке благоустроили территорию и игровые зоны.
«В рамках программы президента Владимира Путина и вашего поручения мы капитально отремонтировали 17 объектов образования. Это были самые старые учреждения в округе. В среднем мы обновляем по пять-шесть школ или детсадов в год. Работа продолжается. В 2026-м у нас в планах – ещё две школы, два детсада и объект культуры», – рассказал Шамнэ.Это дошкольные отделения Апрелевской СОШ №3 и СОШ № 7 в Наро-Фоминске, школа №5, коррекционная школа для детей с ОВЗ и детская школа искусств «Гармония».
Одновременно создаётся современная образовательная среда. В 2026/2027 учебном году в Наро-Фоминском планируют открыть 45 предпрофессиональных классов. Старшеклассники будут углублённо изучать отдельные предметы, проходить профориентацию и готовиться к поступлению в вузы.