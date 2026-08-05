В Наро-Фоминском округе обновят пять объектов образования и культуры

05 августа 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Наро-Фоминском городском округе продолжается масштабная программа капремонта объектов образования. О её ходе глава муниципалитета Роман Шамнэ рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.





С 2021 года там обновили 13 школ и четыре детских сада. Так, преобразились школа № 9 и Софьинская школа. В классах появились современная мебель и оборудование. А в детсаду №16 в Апрелевке благоустроили территорию и игровые зоны.

«В рамках программы президента Владимира Путина и вашего поручения мы капитально отремонтировали 17 объектов образования. Это были самые старые учреждения в округе. В среднем мы обновляем по пять-шесть школ или детсадов в год. Работа продолжается. В 2026-м у нас в планах – ещё две школы, два детсада и объект культуры», – рассказал Шамнэ.