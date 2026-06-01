Финансирование соцподдержки семей с детьми в Подмосковье выросло на 80%

01 июня 2026, 10:01

На 80% увеличился объём финансирования мер социальной поддержки подмосковных семей с детьми за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что в денежном выражении рост составил от 29 миллиардов рублей в 2021 году до более чем 52 миллиардов рублей — в текущем.





«Мы поддерживаем семью с момента рождения ребёнка. В частности, предусмотрена выдача подарочного набора для новорождённого, единовременное пособие при рождении, подарочный набор первоклассника. Родители до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка получают единовременно 300 тысяч рублей», — сказал Брынцалов.

«Сегодня Подмосковье входит в пятёрку регионов-лидеров по количеству многодетных семей в стране», — сказал Брынцалов.