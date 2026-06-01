В Мытищах построили вторую очередь ЖК «КИТ»

01 июня 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой корпус, построенный в рамках возведения второй очереди ЖК «КИТ» в Мытищах, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь корпуса составляет более 51 тысячи квадратных метров. Там размещаются 1269 квартир различных планировок и подземный паркинг на 329 машин.





«В доме представлены квартиры от студий до трёхкомнатных с чистовой отделкой в итальянском и скандинавском стилях», — говорится в сообщении.