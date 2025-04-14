Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам

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Один из основных вызовов, с которым сегодня сталкивается девелоперская отрасль, связан с несбалансированностью выборок проектного финансирования и поступлений на эскроу-счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Уравнять эти потоки на практике непросто: стартовые расходы при открытии проекта на инфраструктуру, землю, изменение назначения участка требуют значительных средств. Поэтому подход к финансированию в компании дифференцируется. В маржинальных проектах допускается большая гибкость, а в менее прибыльных выборки ограничиваются. Иногда бизнесу приходится идти без авансов, в кредиторскую задолженность», – пояснила Голубничая.Она отметила, что в условиях жёсткой кредитно-денежной политики особое значение приобретает контроль над сроками строительства и финансовыми потоками. Поэтому финансовая функция и функция контроля стали ядром операционного управления.
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