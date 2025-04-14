Эксперт Голубничая назвала финансовую устойчивость главной задачей девелоперов

ArLawKa AungTun
Финансовая устойчивость остаётся ключевой задачей девелоперской отрасли. Такое мнение высказала финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Ставка проектного финансирования в этом году может достичь 15%, хотя среднее значение, по расчётам компании, составляет 19,9%. Несмотря на ожидания снижения ключевой ставки, высокая стоимость денег сохранится до конца года, и это уже учтено в бизнес-планах», – отметила эксперт.По словам Голубничой, компания активно снижает долговую нагрузку, ускоряя монетизацию активов. В качестве примера она привела продажу проекта «Квартал Герцена», которая позволила быстро вернуть средства. Идёт работа по другим площадкам, хотя сделки не анонсируются до подписания договоров.
«Мы оцениваем, что даст нам больше – сохранить актив или продать и получить деньги сейчас», – подчеркнула финдиректор.Голубичная уверена, что комфортная для отрасли ставка не может быть универсальной. Всё зависит от структуры конкретного проекта. К примеру, объединение «Южный котел» полностью финансируется за счёт проектных кредитов и не ощущает давления от изменения ключевой ставки.
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