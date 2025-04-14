Эксперт Голубничая назвала финансовую устойчивость главной задачей девелоперов

Ключевые показатели эффективности девелоперской отрасли в последнее время претерпели значительную трансформацию. Теперь учитываются не только объём продаж, но и реальные поступления на счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.