Финишировал автопробег единороссов в память о добровольцах Великой Отечественной

03 июля 2026, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Единая Россия» завершила автопробег, приуроченный к 85-летию с начала формирования народного ополчения в 1941 году. Об этом рассказали в пресс-службе партии в Московской области.





Пробег «Дорогами народных ополченцев» стартовал в Москве 22 июня с площадки форума «Города-герои – города Героев». Он охватил около 20 регионов России и все регионы Белоруссии. Колонна автомобилей проехала по городам-героям и местам подвигов советских солдат в годы Великой Отечественной войны.



Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Одной из финальных точек проекта стал Серпухов. Участников марафона встретили на площади 49-й Армии, где состоялось возложение цветов к памятнику.

«Очень важно рассказывать нашей молодёжи о народном ополчении. В 1941 году сотни тысяч добровольцев по зову сердца встали на защиту Родины. Это были обычные гражданские люди, без военной подготовки, но они пошли защищать свой дом, город, страну. Многие не вернулись с фронта, не дожили до Победы. Об этом обязательно нужно рассказывать молодому поколению, чтобы сохранить память о подвиге народа», – поделился участник автопробега из Новороссийска Антон Шкаплеров.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Для Серпухова июль 1941 года имеет особое значение. Городской военкомат вёл ежедневный прием добровольцев в ополчение. За короткий срок записались свыше 3500 жителей. Они участвовали в оборонительных боях на подступах к Москве. История серпуховского ополчения – часть общей памяти и Великой Победы», – отметил Шимко.