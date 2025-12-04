Физика-хакера, работавшего на ВСУ и планировавшего теракты, осудили на 21 год

04 декабря 2025, 13:40

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Физика-хакера Артёма Хорошилова из Ногинска, внесённого Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, Московский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Согласно приговору, Хорошилов в 2022 году перечислил Украине и поддерживающим её фондам более 689 тысяч рублей, а также, действуя совместно с украинской группой хакеров, устроил DDoS-атаки на сайты «Почты России».





«Кроме того, Хорошилов с мая 2022 по январь 2023 гг. планировал диверсию против военных железнодорожных перевозок: он выбрал место и нашёл в интернете инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.