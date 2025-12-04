В Подмосковье задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO»
В Московской области правоохранители задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO». В его реабилитационном центре якобы пытали пациентов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, 30 ноября один из пациентов обратился к своим родственникам и сообщил, что в реабилитационном центре, который возглавляет Максим Антонов в Видном, людей подвергают избиениям и лишают пищи. В результате проверки на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали Антонова, персонал центра и обнаружили доказательства применения пыток.
Это учреждение рекламировали известные личности, такие как Тимати и Нилетто. Его основателем является 41-летний Максим Антонов, который в прошлом сам страдал от зависимости. В своем блоге он подробно рассказывал о своем непростом прошлом, упоминая частые посещения реабилитационных учреждений и привлечение к ответственности, включая обвинения в распространении наркотиков.
В настоящее время Антонов находится под следствием и дает показания.
